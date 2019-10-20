تركيا تعلن انسحاب المقاتلين الأكراد من بلدة رأس العين السورية الحدودية

انسحبت قوات سوريا الديمقراطية الأحد بشكل كامل من مدينة رأس العين الحدودية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تنفيذاً لاتفاق تركي أميركي لوقف إطلاق النار ينص على انسحاب مقاتليها من منطقة حدودية.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان إن "قافلة تضم نحو 55 عربة دخلت رأس العين فيما غادرت قافلة من 86 عربة باتجاه تل تمر"، ووزعت الوزارة صوراً للعملية.

من جهته أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان إنسحاب قوات سوريا الديمقراطية بشكل كامل من مدينة رأس العين (سري كانييه).

كما تم تسجيل خروج عشرات الآليات العسكرية برفقة القافلة الطبية التي تضم 40 سيارة والتي دخلت المدينة صباح اليوم لإخلاء الجرحى ونقل الجثث، على أن تعود القافلة الطبية إلى تل تمر بعد استكمال عملها في رأس العين.

وينص الإتفاق على انسحاب تلك القوات من منطقة بعمق 32 كيلومتراً لم يحدد طولها. وأكدت قوات سوريا الديمقراطية السبت أنه بمجرد السماح لمقاتليها بمغادرة رأس العين، ستسحب قواتها من منطقة تمتد بين رأس العين وتل أبيض بطول نحو 120 كيلومتراً. لكن أنقرة تصر على انسحاب المقاتلين الأكراد من منطقة بطول 440 كيلومتراً من الحدود العراقية إلى نهر الفرات.