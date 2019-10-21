نتنياهو يفشل للمرة الثانية في ستة أشهر في تشكيل حكومة إسرائيلية وتكليف غانتس بالمهمة

أعلن الرئيس الاسرائيلي رؤوفين ريفلين الاثنين أنه سيكلف رئيس حزب ازرق ابيض الوسطي بيني غانتس تشكيل الحكومة الجديدة بعد عدول بنيامين نتنياهو عن هذا الامر.

واورد بيان لمكتب ريفلين ان كل اعضاء الكنيست سيتم ابلاغهم أن "الرئيس يعتزم تكليف رئيس ازرق ابيض النائب بيني غانتس تشكيل الحكومة في اسرع وقت"، موضحا ان ذلك سيتم الخميس.

وأعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء الاثنين عبر حسابه على موقع فيسبوك عدوله عن تشكيل حكومة بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في 17 ايلول/سبتمبر واسفرت عن نتائج متقاربة جدا. وكان نتنياهو الملاحق قضائياً بملفات فساد فشل في تركيب ائتلاف حكومي في انتخابات نيسان/إبريل الماضي ما دفعه الى حل الكنيست والدعوة إلى انتخابات أيلول/سبتمبر، وخسر أيضا في الحصول على أغلبية، وفشله للمرة الثانية في تشكيل حكومة يمينية أو حكومة وحدة مع حزب أزرق أبيض.

הודעה חשובה ממני אליכם הודעה חשובה ממני אליכם Publiée par ‎Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו‎ sur Lundi 21 octobre 2019

وقال نتنياهو في شريط مصور بث على حسابه وتوجه فيه الى "المواطنين الاسرائيليين"، "ابلغت رئيس الدولة للتو انني عدلت عن تشكيل حكومة".

وسيكون أمام غانتس 28 يوما لتشكيل الحكومة الجديدة، وسيواجه الكثير من العقبات.

وفشلت جهود تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد الانتخابات التي كانت الثانية بعد نيسان/ابريل.

وقال حزب أزرق أبيض في بيان "حان وقت العمل".

وأضاف "أزرق أبيض مصمم على تشكيل حكومة وحدة ليبرالية يقودها بيني غانتس صوّت لها الشعب الإسرائيلي قبل شهر".

ويشير استخدام الحزب لكلمة "ليبرالية" إلى نيته للحد من نفوذ الأحزاب الدينية في تشكيل الائتلاف.

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