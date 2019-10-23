كاردينال قريب من البابا يكشف حقيقة إفلاس الفاتيكان

أعلن الكاردينال الهندوراسي اوسكار مارادياغا، المستشار الاقتصادي للبابا فرنسيس الثلاثاء أنه "من الخطأ" القول إن الفاتيكان قد يتعرض للإفلاس، وذلك بعد طرح كتاب الاثنين في الاسواق تضمن هذه الفرضية.

وصرح الكاردينال الذي يترأس مجموعة من ستة كرادلة يستشيرهم البابا لتطبيق اصلاحات اقتصادية داخلية في دولة الفاتيكان "القول إن الفاتيكان قد يتعرض للافلاس خطأ".

واضاف في حديث نشرته صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية الثلاثاء "يبدو ان إستراتيجية محددة لتشويه السمعة قائمة".

وقال "يريدون المساس بالكرسي الرسولي : أولا من خلال وصف الكنيسة بأنها تضم متحرشين جنسيا بأطفال، والآن من خلال اظهار إهمال اقتصادي، لكنهم سيفشلون".

وسئل الكاردينال عن الكتاب الذي وضعه الصحافي الإستقصائي الإيطالي جان لويدجي نوتسي الذي تخصص في كشف فضائح مالية للكنيسة الى ان مثل أمام محكمة في الفاتيكان في 2016 لحصوله على وثائق سرية ونشرها في كتاب العام الماضي.

وفي كتابه الجديد يفصل الصحافي موازنة مالية سلبية للعام 2018 تتفاقم.

ونشر حسابات للهيئة التي تدير عقارات الفاتيكان اظهرت عجزا في 2018 بقيمة 43,9 مليون يورو مقابل 32 مليون يورو في 2017.

ويتحدث الصحافي عن عقارات بقيمة 2,7 مليار يورو تتم إدارتها بشكل سيء مع 800 شقة شاغرة و15% من الممتلكات ال3200 تؤجر باسعار زهيدة وأخرى مجانا.

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