الشرطة البريطانية تعلن العثور على جثث 39 شخصاً في شاحنة وإيقاف السائق

قالت الشرطة البريطانية، اليوم، الأربعاء، إنها عثرت على جثث 39 شخصاً بداخل حاوية شاحنة في حي صناعي يقع شرق لندن، بحسب ما أوردته وكالة فرانس برس.

وأفادت وكالة رويترز للأنباء أن الشرطة اعتقلت شخصاً بتهمة القتل.

وأضافت رويترز أن مسؤولاً في وزارة الداخلية توعد بمحاسبة المسؤولين عن موت الأشخاص. وقال المسؤول إن الأجهزة الأمنية تعتقد أن الشاحنة جاءت من بلغاريا، ودخلت إلى المملكة المتحدة عبر ويلز.

وتمّ إيقاف سائق الشاحنة الذي يبلغ من العمر 25 عاماً.

ونوّه المسؤول إلى أن عملية تحديد هويات الأشخاص الموتى قد بدأت فعلاً محذراً من أنها قد تطلب بعض الوقت.