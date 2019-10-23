السيسي يلتقي بوتين في سوتشي خلال فعاليات أول قمة إفريقية -روسية

التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء في مدينة سوتشي بروسيا لمناقشة مشاريع مشتركة بين البلدين على هامش أول قمة روسية - إفريقية.

ومن المتوقع أن يحضر هذه القمة أكثر من 47 قائداً إفريقيا في سبيل بحث تعزيز الروابط الإقتصادية مع روسيا في عدة قطاعات في القارة الإفريقية.

ويترأس بوتين القمة إلى جانب السيسي بصفته رئيس الإتحاد الأفريقي. وكان الزعيمان قد ناقشا مشاريع إقتصادية بين البلدين شملت بناء محطة الضبعة للطاقة النووية والمنطقة الصناعية الروسية في مصر.

وأشار بوتين خلال لقائه بالسيسي إلى زيادة نسبة الاستثمارات الروسية في مصر لتصل في العام الماضي إلى 14 في المائة أي ما قيمته 7.7 مليار دولار. وأضاف بوتين: "نستمر في تنفيذ مشاريع طموحة قمنا بتنسيقها سابقاً، بما في ذلك محطة للطاقة النووية ومنطقة صناعية في مصر.. ونخطط هذا العام لاستثمار 190 مليون دولار في مشاريع تطوير البنية التحتية بما قيمته 7 مليارات دولار."

من جهته أعرب السيسي عن اهتمامه بتوطيد العلاقات الاقتصادية مع روسيا التي سمّاها "الشريك الموثوق للقارة الإفريقية". و أضاف: "لدينا مصلحة في تسريع تنفيذ هذا المشروع في منطقة قناة السويس الاقتصادية. كما نرغب بتسوية جميع المشكلات العالقة حتى تتمكن الشركات والمؤسسات الروسية من القدوم إلى مصر وبدء العمل في هذه المنطقة."

وكان الزعيمان قد وقعا في أيار/مايو من العام الماضي اتفاقاً مدته 50 عاماً لبناء منطقة صناعية روسية شرق بورسعيد كجزء من منطقة قناة السويس الإقتصادية الجديدة.

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