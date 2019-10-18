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مصر

وزارة التموين المصرية: احتياطي مصر الاستراتيجي من القمح يكفيها حتى فبراير

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بقلم:  يورونيوز 
وزارة التموين المصرية: احتياطي مصر الاستراتيجي من القمح يكفيها حتى فبراير
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رويترز
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أعلنت وزارة التموين المصرية في بيان أصدرته يوم الجمعة أن مصر، أكبر بلدان العالم شراءً للقمح، لديها حالياً احتياطات استراتيجية من القمح تكفي لتغطية احتياجاتها الاستهلاكية حتى شهر شباط/فبراير القادم.

ويأتي هذا التصريح بعد أن طرحت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، المسؤول الحكومي الرسمي عن عقد صفقات من هذا النوع، مناقصة شراء لاستيراد القمح في الـ 15 من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، ونتج عنها شراء 405 آلاف طن من القمح.

وتعد مصر أكبر مشترٍ للقمح في العالم، فقد استوردت في العام الماضي حبوباً بقيمة 4.5 مليار دولار.

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