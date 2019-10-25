شاهد: اللوفر يفتح أبوابه لمعرض خاص لأعمال دافنشي

فتح متحف اللوفر في العاصمة الفرنسية باريس يوم الخميس أبوابه لزائري المعرض الفني الذي طال انتظاره والخاص بالفنان الإيطالي ليوناردو دافنشي والذي تم تنظيمه احتفالاً بالذكرى السنوية الـ 500 لوفاة فنان عصر النهضة الأشهر.

لوحة The Virgin and Child with Saint Anneلدافينشي رويترز

ويستمر هذا المعرض حتى 24 شباط/فبراير من العام المقبل في متحف اللوفر الفرنسي، الذي يضم لوحة "الموناليزا". وتم بيع أكثر من 250 ألف تذكرة قبل افتتاح المعرض، كما يتوقع أن يجذب نحو نصف مليون زائر خلال الأشهر الأربعة الأولى.

ويتضمن المعرض160 عملاً لدافينشي بما فيها الرسومات الشهيرة مثلThe Last Supper و The Virgin and Child with Saint Anne .

إضافة لصور ووثائق خُطت بيد ليوناردو عن الدراسات والاكتشافات العلمية التي قام بها.

إحدى رسومات ليوناردو دافنشي العلمية في متحف اللوفر في باريس، فرنسا رويترز

ويأمل اللوفر بأن يمنح الزائرين من خلال هذه المعرض صورة كاملة عن الفنان والمفكر الشهير بطريقة تفاعلية ومبتكرة تعتمد على العرض الافتراضي ثلاثي الأبعاد.

حيث يسمح للزائرين على سبيل المثال بالاستماع إلى القصة وراء صورة عصر النهضة الشهيرة الموناليزا من خلال نشاط Mona Lisa، Beyond the Glass الذي يوفره المعرض. كما يضم المعرض تصويراً بالأشعة تحت الحمراء لبعض الرسومات الخاصة بالفنان مما يوفر تجربة فريدة للزوار.

تصوير بالأشعة تحت الحمراء للوحة "Saint Jerome Praying in the Wilderness" في متحف اللوفر في باريس ، فرنسا رويترز

و يختلف الاختصاصيون حول العدد الدقيق للأعمال التي يمكن أن تُنسب إلى الفنان، إلا ان المعرض يتضمن لوحات ومنحوتات وعشرين رسماً أعارتها الملكة إليزابيث الثانية للمعرض.

للمزيد على يورونيوز:

شاهد: أعمال دافنشي الثلاثية الأبعاد في معرض بميلانو الإيطالية

ليوناردو دافنشي في متحف العلوم بلندن

تقرير: لوحة "مخلص العالم" للإيطالي دافينشي مخبأة في يخت محمد بن سلمان