شاهد: أعمال دافنشي الثلاثية الأبعاد في معرض بميلانو الإيطالية

دافنشي كما لم تره من قبل

احتفالا بمرور 500 عام على وفاة الفنان الكبير ليوناردو دافنشي، قام متحف "فابريكا ديل فابوري" بميلانو بتنظيم معرض بعنوان "أعمال ليوناردو دافنشي الثلاثية الأبعاد". المعرض يمنح الزائر فرصة لرؤية الكثير من أعمال دافنشي مع صورة ثلاثية الأبعاد لدافنشي تتوسط المعرض، كما لو أنه عاد من الماضي، ليقدم نفسه إلى الزوار.

"أردنا إنشاء معرض افتراضي يتيح للزوار الفرصة لرؤية الإنتاج الفني الكامل للفنان"، قالت المهندسة ماريلينا بيرتوزي. المعرض لا يضم اللوحات الفنية التي رسمها دافنشي فحسب، وإنما الاختراعات التي أعدها الفنان طوال مسيرة حياته. فمن "الموناليزا" التي تعد أكثر الأعمال شُهرة في العالم إلى جدارية "العشاء الأخير" و"بورتريه دافنشي"، نجد أيضا

أعمال الهندسة المعمارية وعلوم التشريح، والمخترعات التي عمل دافنشي على تطويرها كالطائرات والمظلات والساعات والقوارب، فنموذج قارب ليوناردو دافينشي يعد أحد أول قوارب التجديف المصممة.

أعمال واكتشافات تجاوزت الفن

والهدف من وراء هذا المعرض هو ربط الزوار بأعمال دافنشي من خلال سلسلة من التجارب الحسية المتعددة، والتي تعكس سعي الفنان الكبير نحو الحداثة.

وتمّت إعادة الأعمال من خلال استخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، التي تحاكي تصاميم ليوناردو الأصلية حيث يمكن للزائر التمتع بشريط فيديو من 4 دقائق عن "العشاء الأخير" حيث يتمّ تسليط الضوء على التفاصيل الصغيرة لهذه التحفة الفنية.

فعاليات معرض أعمال دافنشي الثلاثية الأبعاد تستمر إلى غاية نهاية سبتمبر-أيلول المقبل. وقد قامت عدة مؤسسات ثقافية وفنية في إيطاليا والعالم بتنظيم تظاهرات فنية احتفالا بمرور 500 عام على وفاة أحد عباقرة الفلسفة والفن والهندسة والعمارة.

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