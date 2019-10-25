اعتقال ستة أشخاص للاشتباه بانتمائهم إلى "خلية إرهابية" في المغرب

أوقفت الشرطة المغربية اليوم الجمعة ستة أشخاص يشتبه في تخطيطهم لأعمال إرهابية "نوعية" باسم تنظيم ما يسمى الدولة الإسلامية في عملية أسفرت عن حجز أسلحة وذخائر، بحسب ما أفاد متحدث باسم الشرطة المغربية.

وأوضح المصدر أن المشتبه فيهم أوقفوا داخل فيلا في بلدة طماريس الساحلية قرب الدار البيضاء (غرب)، مشيرا إلى حجز أدوات غطس وأقنعة وحقائب تحوي مواد مشبوهة، بالإضافة إلى نص يعلنون فيه بيعتهم للتنظيم المتطرف.

وتواصل شرطة مكافحة الإرهاب المغربية عمليات تفتيش مخابئ أخرى في إطار هذه العملية بمدينتي شفشاون ووزان (شمال)، بحسب نفس المصدر.

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وكان حكم بالإعدام صدر في تموز/يوليو الماضي على ثلاثة مغاربة اعترفوا باغتيال سائحتين في كانون الاول/ديسمبر 2018 في جبال الاطلس الكبير (جنوب).

وكان الثلاثة أعضاء في مجموعة اسلامية متطرفة ويجتمعون منذ سنوات في مراكش ولم يتم رصدهم قبل فعلتهم. كما حكم على 21 آخرين في المجموعة بأحكام سجن بعضها لمدى الحياة.

وطلب الادعاء العام الأربعاء أمام الاستئناف تأييد كل هذه الأحكام الابتدائية، مع تنفيذ أحكام الإعدام في حق القتلة الثلاثة وتحويل عقوبة متهم رابع من المؤبد إلى الإعدام.

وينتظر أن تختتم محاكمتهم أمام الاستئناف الأسبوع المقبل.

وكان القتلة الثلاثة ومرافقهم الرابع ظهروا في تسجيل بث بعد الجريمة يعلنون فيه مبايعتهم زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي.

ولم يعلن التنظيم مسؤوليته عن الجريمة.

ويقول المحققون إن المجرمين استوحوا العملية من إيديولوجيا تنظيم الدولة الإسلامية بدون أن يتواصلوا مع كوادر الجماعة المتطرفة في الأراضي التي كانت تسيطر عليها بالعراق وسوريا.