رفعا سبابتيهما أمام كاتدرائية في فرنسا فقبض عليهما بتهمة "الإشادة بالإرهاب"

قال مصادر في الشرطة الفرنسي إنه تم توقيف رجلين شيشانيين بعد مؤشرات رمزية منهما قد تدل على مبايعتهما تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) خلال وجودهما بإحدى أسواق عيد الميلاد في مدينة ستراسبورغ بشرق البلاد.

وشوهد الرجلان وهما يلتقطان صور سيلفي رافعين سبابتيهما "نحو السماء" أمام الكاتدرائية الواقعة وسط سوق عيد الميلاد وهو ما اعتبرته الشرطة إشارة على مبايعة تنظيم الدولة الإسلامية، على ما أفاد المصدر ذاته مؤكدا بذلك معلومات أوردتها صحيفة "ديرنيير نوفيل دالزاس" على موقعها الإلكتروني.

وأضاف المصدر أنه تم توقيفهما رهن التحقيق في قضية "إشادة بالإرهاب".

وقال إن "أحدهما يقيم في ستراسبورغ والثاني من خارج الألزاس" مضيفا "نقوم حاليا بعمليات التأكد، لكنهما غير معروفين بارتباطهما بأوساط التيار الإسلامي في الألزاس".

وستقرر النيابة العامة في ستراسبورغ الخميس كيفية متابعة هذه القضية، على ما أورد المصدر.

وتخضع سوق عيد الميلاد في ستراسبورغ التي افتتحت في 22 تشرين الثاني/نوفمبر، لمراقبة مشددة من قوات الأمن، بعد عام على الاعتداء الذي ارتكبه شريف شيخات وهو صاحب سوابق مدرج على القائمة الأمنية بدواعي التطرف.

وقام شيخات الذي بايع تنظيم الدولة الإسلامية، بزرع الرعب والخوف في شوارع وسط المدينة فيما كانت السوق على وشك الإغلاق، فقام بقتل خمسة رجال وجرح عشرة آخرين بواسطة سكين وسلاح ناري، قبل أن تقتله دورية للشرطة بعد مطاردته مدة يومين.

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