شاهد بالفيديو: السلطات المغربية تفكك عددا من الخلايا "الإرهابية"

قال المكتب المركزي للتحقيقات القضائية التابع للمديرية العامة للمراقبة الإقليمية في المغرب إن خلية توصف بالإرهابية تتكون من خمسة أفراد تتراوح أعمارهم بين 23 و 33 عاما على ارتباط بتنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، قد تم تفكيكها في مدينة تطوان.

في بيانه قال المكتب المركزي إن وحدات المداهمة-فرقة التدخل السريع التابعة لجهاز الأمن الوطني المغربي قامت أيضا بالحجز على مجموعة من الأدوات الإلكترونية والسكاكين ومجموعة من البزات العسكرية.

وتشير التحقيقات المبدئية، بحسب ما أعلنه المكتب، إلى أن الخلية كانت قد أعلنت مبايعتها لزعيم تنظيم الدولة الإسلامية، أو ما أطلقت عليه لقب "أمير داعش" كما أظهرت تبنيها لعقائد التنظيم. وأشار البيان أيضا إلى علاقتها بمجموعة من المقاتلين في الأراضي السورية.

مصادر حكومية ألمحت إلى ضلوع أعضاء الخلية الإرهابية المذكورة بالتخطيط لمجموعة من العمليات التي وصفت بالإرهابية وبالإجرامية في المملكة المغربية، وسيتم تقديمهم إلى العدالة بعد الانتهاء من التحقيق الذي يتم تحت إشراف المدعي العام.

للمزيد على يورونيوز: