شاهد: جنوب إفريقي يدخل موسوعة غينيس لرسمه لوحة عملاقة باستخدام البُن

دخل الفنان الجنوب إفريقي بيرسي مايميلا موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعد رسمه أكبر لوحة في العالم باستخدام البُن في مدينة جوهانسبرغ.

وبلغت مساحة اللوحة، التي حملت وجه الموسيقي الجنوب إفريقي "بلاك كوفي"، 25.9 متراً كما استغرق رسمها أربع ساعات.

وجاء رسم اللوحة ضمن حملة ترويجية لشركة محلية طلبت من مايميلا الرسم باستخدام القهوة فقبل التحدي وتوسع به ليدخل موسوعة غينيس.

واشتهر مايميلا باستخدام مواد غير اعتيادية لرسم لوحاته، كالبُن والملح على وجه التحديد.

ويقول مايميلا إن دخول الموسوعة كان واحداً من أبرز أهداف وطموحات مسيرته الفنية.

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