محكمة مصرية تخفف أحكاماً بالاعدام ضد 6 أشخاص أدينوا بقتل شرطي

خففت محكمة النقض المصرية اليوم السبت عقوبة الإعدام لستة أشخاص، تم إدانتهم بالاعتداء على الشرطة في العام 2016 وقتل أحد عناصرها، وقضت بسجنهم 25 عاما، حسب ما قال مسؤول قضائي.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في القضية نفسها في آب/أغسطس 2018 بإعدام ستة أشخاص والسجن المؤبد لاثنين آخرين، كما حكمت بالسجن مدد تتراوح بين 3 و15 سنة على عدد من المتهمين الآخرين بينهم ثلاثة من القُصّر.

وأدين المتهمون المحكوم عليهم بالإعدام بتهم الانضمام لجماعة "إرهابية" تأسست على خلاف القانون و"اغتيال رقيب شرطة عمدا، خلال تواجده بكمين شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية بدلتا النيل، شمال القاهرة، كما شرعوا في اغتيال ضابط شرطة وآخرين من المكلفين بتأمين الكمين".

ومنذ أن أطاح الجيش بالرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي عقب احتجاجات شعبية ضده، تدور مواجهات عنيفة بين قوات الأمن ومجموعات متطرفة مسلحة في أنحاء البلاد يتركّز معظمها في شمال ووسط سيناء حيث ينشط الفرع المصري لتنظيم الدولة الإسلامية والذي تبنى هجمات عديدة ضد الأمن والمدنيين والأقباط.

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