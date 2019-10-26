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الولايات المتحدة الأمريكية

كانيي ويست يمنع أعضاء فريق عمله من ممارسة الجنس قبل الزواج

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بقلم:  يورونيوز 
ويست وزوجته كيم كارداشيان
ويست وزوجته كيم كارداشيان -
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AFP
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قال مغني موسيقى الراب الأمريكي كانيي ويست إنه طلب من أعضاء الفريق الذي يعمل على إنتاج ألبومه الغنائي الجديد الابتعاد عن ممارسة الجنس خارج إطار الزواج.

وقال المغني، الذي يصف نفسه بأنه مسيحي ويطلق على ألبومه الجديد عنوان "يسوع هو الملك": "كان هناك أوقاتاً ذهبت فيها إلى فريق العمل وطلبت منهم ألا يمارسوا الجنس قبل الزواج خلال عملهم على الألبوم.

"اعتقدت أنه إذا تمكننا من التركيز والصيام (عن ممارسة الجنس) – العائلات التي تصلي كجماعة تبقى كجماعة واحدة".

ويشتهر ويست (42 عاماً) بمناصرته لسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كما يصف نفسه بأنه أعظم فنان في التاريخ.

وقال ويست، زوج العارضة ونجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، إن ارتدائه الشهير لقبعة تحمل شعار ترامب بمثابة "دعابة الرب في وجه جميع الليبراليين".

وأعرب ويست عن ثقته بأنه سيصبح رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية في يوم من الأيام.

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