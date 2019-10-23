فيديو: استيقظ طفلها خائفاً فغنى له المتظاهرون اللبنانيون "بيبي شارك"!

جانبٌ محبب من جوانب "الثورة اللبنانية" تمثّل في غناء المتظاهرين في أحد شوارع بيروت لطفل كان بصحبة والدته واستيقظ على وقع الهتافات مذعوراً ليبدأ المتظاهرون بتأدية أغنية الأطفال الأشهر "بيبي شارك" لتهدأته.

فبينما كانت إليان جبور، والدة الطفل روبن ذو الـ15 شهراً، تقود سيارتها في منطقة بعبدا جنوب بيروت، مرت أمام حشدٍ من المتظاهرين ليستيقظ طفلها مذعوراً من الضجيج وأصوات الهتافات العالية.

وبعد أن تنبّه المتظاهرون لما حدث، حاولوا التخفيف عن الطفل بعفوية وبدأوا بغناء الأغنية الأشهر للأطفال "بيبي شارك" أو صغير القرش.

ويظهر روبن الصغير في المقطع مذهولاً من المارة الذين بدأوا بالتصفيق والرقص على أنغام هذه الأغنية من حوله. إلا أن والدته أكدت أنه يشاهد الفيديو الآن مراراً وهو يضحك.

وسرعان ما حظي الفيديو بانتشار واسع على وسائل التواصل الاجتماعية ليعكس أحد جوانب الاحتجاجات التي دخلت يومها السابع في لبنان والتي تمثل ضغطاً شعبياً على الحكومة لإتخاذ إجراءات ضد الفساد الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.

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