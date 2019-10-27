أنباء عن مقتل زعيم تنظيم الدولة أبو بكر البغدادي على يد قوات أمريكية

أكدت وسائل إعلام أميركي عدة أن زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي استُهدف وقُتل على الأرجح في عملية عسكرية أمريكية في سوريا، وذلك قبل ساعات من إعلان "مهمّ جدا" سيُدلي به الرئيس دونالد ترامب الأحد.

أعلنت شبكتا التلفزيون الأمريكيتان "سي ان ان" و"ايه بي سي" نقلا عن مسؤولين كبار في وقت مبكر من الأحد أن أبو بكر البغدادي قتل على الأرجح بعد غارة أمريكية على منطقة إدلب في سوريا.

وذكرت شبكة "سي ان ان" أن الجيش الأمريكي يجري تحاليل قبل أن يتمكن من تأكيد مقتل البغدادي رسميا. أما شبكة "إيه بي سي" فنقلت عن مصادر حكومية عديدة قولها إن البغدادي قد يكون قتل نفسه بسترة انتحارية عندما هاجمت قوات أميركية خاصة موقعه.

تنسيق مع تركيا

قالت وزارة الدفاع التركية إن عسكريين أتراك وأمريكيين قاموا بعمليات تنسيق وتبادل للمعلومات قبل العملية العسكرية الأمريكية التي استهدفت البغدادي في سوريا.

وقالت الوزارة "قبل العملية التي نفذتها الولايات المتحدة في محافظة إدلب السورية الليلة الماضية ، حدث تبادل للمعلومات وتنسيق بين عسكريين من كلا البلدين.

عمل استخباراتي مشترك

أشاد قائد قوات سوريا الديموقراطية مظلوم عبدي الأحد بـ"عمل استخباراتي مشترك" مع واشنطن وسط تقارير إعلامية أميركية أفادت بأن زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي استُهدف وقُتل على الأرجح في عملية عسكرية أميركية في شمال غرب سوريا.

وكتب عبدي في تغريدة على تويتر "عملية تاريخية ناجحة نتيجة عمل استخباراتي مشترك مع الولايات المتحدة الأميركية"، من دون إضافة أي تفاصيل.

إعلان مهم

العملية النوعية جاءت بعد حصول وكالة المخابرات الأمريكية CIA على معلومات حول مكان البغدادي، لكن التقارير الواردة لا تؤكد يقيناً إلقاء القبض عليه أو مقتله في العملية العسكرية التي صادق عليها الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل بضعة أيام.

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس رفضت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الإدلاء بأي تعليق.

وكان البيت الأبيض أعلن السبت أنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيدلي بإعلان "مهمّ جدا" صباح الأحد.

وقال متحدث باسم الرئاسة الأمريكية هوغان جيدلي في بيان مقتضب إن "رئيس الولايات المتحدة سيدلي بإعلان مهم جدا صباح غد (الأحد) عند الساعة التاسعة (13,00 ت غ) من البيت الأبيض".

وقبيل ذلك، كتب دونالد ترامب في تغريدة على تويتر "حدث للتوّ أمر هائل"، من دون أن يضيف أي تفاصيل.

وقالت مجلة نيوزويك التي كانت أول من أوردت النبأ إن مسؤولا في الجيش الأمريكي‭‭‭‭ ‬‬‬‬أبلغها بأن البغدادي قُتل. وأضافت أن قوات العمليات الخاصة نفذت العملية بعدما حصلت على معلومات استخبارات يُعتد بها.

نيوزويك قالت إن زوجتين للبغدادي قتلتا خلال العملية الأمريكية.

من جهته، تحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان عن استهداف مروحيات "لساعة ونصف الساعة" لجهاديين قريبين من تنظيم الدولة الإسلامية في إدلب، ما أسفر عن سقوط تسعة قتلى، بدون أن يوضح هوية المروحيات.

وإذا تكلل هذا الهجوم بالنجاح فعلا، فسيكون أهم عملية عسكرية تستهدف قياديا جهاديا كبيرا منذ قتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في عملية قامت بها القوات الخاصة الأمريكية في أبوت أباد بباكستان.

وتأتي هذه التطورات بينما يشهد شمال سوريا نشاطا عسكريا مكثفا.

فقد سرعت القوات السورية والروسية انتشارها على الحدود السورية التركية بينما يرسل الأمريكيون تعزيزات إلى منطقة نفطية شرقا تسيطر عليها القوات الكردية.

ظهور علني في 2014

لم تصدر أي إشارة عن البغدادي منذ تسجيل صوتي تم بثه في آب/أغسطس 2018 بعد بدء الهجوم العراقي لاستعادة مدينة الموصل من تنظيم الدولة الإسلامية. وقد دعا فيه أنصاره الى "عدم التخلي عن جهاد عدوهم" على الرغم من الهزائم الكثيرة التي مني بها الجهاديون.

وقبل ذلك صدر تسجيل صوتي آخر للبغدادي في أيلول/سبتمبر 2017، قبل أقل من شهر على طرد التنظيم المتطرف من مدينة الرقة، معقله الأبرز في سوريا سابقاً، على وقع هجوم لقوات سوريا الديموقراطية.

وفي الموصل، كان الظهور الأول للبغدادي في جامع النوري في تموز/يوليو 2014، بعد إعلانه "الخلافة" وتقديمه كـ"أمير المؤمنين".

والبغدادي واسمه الأصلي عواد البدري مولود في 1971 لأسرة فقيرة في مدينة سامراء شمال بغداد. وقد كان مولعا بكرة القدم، ويحلم بأن يصبح محاميا، لكن نتائجه الدراسية لم تسمح له بدخول كلية الحقوق.

أبدى أيضا طموحا للالتحاق بالسلك العسكري، لكن ضعف بصره حال دون ذلك، لتقوده الأمور في نهاية المطاف إلى الدراسات الدينية في بغداد قبل ان يصبح إماما في العاصمة العراقية في عهد الرئيس السابق صدام حسين.

وخلال الغزو الأميركي للعراق في 2003، شكل البغدادي مجموعة صغيرة من الجهاديين قبل أن يتم توقيفه واعتقاله في سجن بوكا.

وفي غياب أدلة تدينه، أفرج عنه والتحق بمجموعة من المقاتلين السنة تحت راية تنظيم القاعدة، وتولى قيادتها لسنوات. وقد استفاد من الفوضى بسبب النزاع في سوريا وتمركز مع مقاتليه فيها في 2013 قبل هجومه الكاسح في العراق.

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