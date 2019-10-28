قال رئيس رئاسة أركان الجيش الأمريكي إنه تم التخلص من رفات الزعيم السابق لتنظيم داعش أبو بكر البغدادي.

وأكد الجنرال مايك ميلي أن تفاصيل العملية تبقى سرية حتى الآن، ليناقض تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أعلن فيها إمكانية نشر مقاطع من فيديو للغارة التي شنتها القوات الأميركية الخاصة لقتل البغدادي.

وقال ترامب اليوم لدى مغادرته واشنطن متوجها إلى شيكاغو حيث سيلقي كلمة في مؤتمر للشرطة "قد نأخذ مقاطع معينة وننشرها".

ونفذت القوات الخاصة العملية في سوريا السبت ونتج عنها مقتل البغدادي.

وقدم ترامب وصفا مفصلا غير معتاد للغارة الأحد، وقال ان البغدادي قتل بعد أن فجر سترة ناسفة عندما حاصره الجنود الأميركيون في نفق مسدود مع اولاده الثلاثة وقال إنه "مات كالكلب".

إلا أن صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن مسؤولين عسكريين واستخباراتيين شكوكهم في وصف ترامب بما في ذلك زعمه أن البغدادي كان يبكي في النفق.

وكان ترامب قال انه شاهد الغارة بأكملها مباشرة مثل "الفيلم السينمائي".

إلا أن المسؤولين ذكروا للصحيفة أنه من غير الممكن أن يكون ترامب قد استمع للأحداث في ذلك الوقت أو أنه تمكن من مشاهدة ما جري داخل النفق.

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