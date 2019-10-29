شاهد: كوستاريكا تصادر نحو طن من الكوكايين على متن شاحنة متجهة إلى أوروبا

صادرت شرطة مكافحة المخدرات في كوستاريكا، 954 كيلوغراما (1.05 طن) من الكوكايين كانت مخبأة في شاحنة متجهة إلى بلجيكا.

وتم إخفاء الكوكايين في 29 حقيبة، كانت ستشحن إلى جانب لب الموز وفقًا للسلطات المحلية.

وقال مايكل سوتو روجاس، وزير الأمن العام في مؤتمر صحفي:"عثرت شرطة مكافحة المخدرات على العديد من الحقائب في شاحنة متجهة إلى بلجيكا. وبعد تفتيش الحقائب، تم العثور على 954 كيلوغراماً من هيدروكلوريد الكوكايين."

وأضاف إن السلطات في أمريكا الوسطى، كانت قد صادرت أكثر من 37 طنا من الماريجوانا والكوكايين خلال هذا العام.

وتعتبر أمريكا الوسطى نقطة عبور مهمة للمخدرات غير المشروعة التي تحركها عصابات الاتجار بالمخدرات. وتتلقى هذه العصابات شحنات من الكوكايين من أمريكا الجنوبية وتشحنها عبر الحدود إلى المكسيك باتجاه الولايات المتحدة أو بالقوارب إلى أوروبا.

وكانت السلطات المكسيكية قد ألقت القبض على أشهر مهرب للمخدرات في العالم والملقب باسم "إل تشابو" وتمت إدانته بالسجن مدى الحياة في الولايات المتحدة في تموز/يوليو الماضي.

وكان "إل تشابو" قد نقل 1200 طن من الكوكايين على الأقل خلال ربع قرن إلى الولايات المتحدة، فيما تتابع منظمته عملها حتى الآن.

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