البرلمان الفرنسي يُجيز اختبار استخدام الحشيش لأغراض طبية لمدة سنتين

منحت الجمعية الوطنية الفرنسية الجمعة الضوء الأخضر لإختبار الاستخدام الطبي للقنب الهندي في البلاد لمدة سنتين. ويأتي هذا القرار في سياق مراجعة مشروع ميزانية الضمان الاجتماعي لعام 2020.

وصوت النواب الفرنسيون برفع الأيدي على التعديل المقترح من طرف النائب عن الحزب الحاكم "إلى الأمام" أوليفييه فيران الذي يجيز لمدة عامين مثل هذه التجربة التي وافقت عليها وقت سابق الوكالة الوطنية لسلامة الأدوية والمنتجات الصحية.

وبموجب هذا القرار سيكون من الممكن وصف الحشيش العلاجي للمرضى الذين يعانون من أشكال معينة من الصرع المقاوم للعلاج وألم الأعصاب الناتج عن تلف الأعصاب والتي لم تتمكن العلاجات الأخرى من معالجتها. كما قد يستخدم الحشيش العلاجي في الآثار الجانبية للعلاج الكيميائي أو الحصول على الرعاية الملطفة وتقلصات العضلات غير المنضبط من مرض التصلب المتعدد أو غيرها من أمراض الجهاز العصبي المركزي.

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قرار النواب الفرنسيون لا يخول استخدام القنب الهندي في العلاج بالطريقة التقليدية حيث سيتم من خلال "الزيوت والأزهار المجففة والمحاليل الفموية والقطرات والكبسولات الزيتية، فيما ستكون مشاركة الأطباء في هذا البروتوكول تطوعًا وسيضطرون إلى الخضوع لتدريب عبر الإنترنت.