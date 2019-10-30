ألمانيا تمنح الباحثة المغربية كريمة الأزهري جائزة المواهب الخضراء

منحت الحكومة الألمانية الباحثة المغربية كريمة الأزهري جائزة المواهب الخضراء للعام 2019 عن مشروعها تطوير مواد البناء وتحسين خصائصها لناحية الحرارة والعزل.

وجائزة المواهب الخضراء تنظمها وزارة التعليم والبحث العلمي الألمانية منذ العام 2009، والمخصصة لمشاريع إبداعية لباحثين يعملون في مجال التنمية المستدامة وتعزيز الطاقة الخضراء، وقد شارك هذا العام 25 باحثاً من بلدان مختلفة حول العالم.

ويقوم مشروع الباحثة الأزهري، على تطوير مواد البناء وتحسين خصائصها عن طريق استخدام النفايات النباتية من أجل تحسين الخصائص الحرارية، دون استخدام أنظمة تدفئة ومكيّفات الهواء.

واعتمدت الأزهري في مشروعها على مقاربة بحثية لمعالجة النفايات الغذائية والزراعية من أجل تصنيع الطب الإيكولوجي ومواد الطلاء، وذلك من خلال خلطها بمركّبات خاصّة وتعريضها للحرارة.

ووفقاً للخبراء، فإن قطاع الإنشاءات يستهلك نحو 40 بالمائة من الطاقة العالمية، و25 بالمائة من المياه في العالم، و40 بالمائة من الموارد العالمية، كما أن هذا القطاع ينجم عنه ثلث انبعاثات غازات الدفيئة.