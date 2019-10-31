رحلة غوص لسبر أعماق الخليج في دبي!

توجه مراسل يورونيوز جيمس أوهاغن لسبر أعماق الخليج على بعد ساعة ونصف من مدينة دبي، وكان بصحبة المدربة ميكيلا كوليلا، من مركز دايفرز داون. المدربة المتمرسة دربت زميلنا استعدادا لخوض أول عملية غوص بمفرده في مياه الخليج. ميكيلا أخبرتنا قائلة عن الرحلة البحرية: "سنغوص على متوسط عمق يبلغ 14 مترا. وسنبحث عن أسماك البوق والزناد والمهرج والسمكة المنتفخة والأسماك الصندوقية".

بعد إتمام التدريبات الأساسية، يبقى وجود المدرب أساسيا إلى جانب الغواص المبتدئ لمنحه إحساسا بالأمان، ومساعدته على تطوير مهاراته والتعرف على أفضل مواقع الغوص. مراسلنا قال لنا عن رحلته: "لقد شاهدنا مناظر مبهرة من الحياة المرجانية والبحرية على بعد 5 أمتار من سطح البحر. فعلى ذلك العمق، تكون الإضاءة جميلة، والأوكسجين يدوم لفترة أطول من المناطق الأعمق".

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تسبح بين الشعاب المرجانية أنواعٌ عديدة من المخلوقات البحرية مثل السمك المفلطح والكركند وأسماك الفك والببغاء وغيرها الكثير. ويعرف الغواصون المخضرمون أماكن حطام السفن والشعاب المرجانية الاصطناعية! كلها مواقع تستحق الاستكشاف! فلا تفوتوا تلك الفرصة.