شاهد: دبابات في قاع بحر العقبة أملاً في جذب المزيد من السياح

دبابات وطائرة هليكوبتر وسيارة إسعاف.. معدات حربية يمكنك أن تغوص في الأعماق القريبة لاستكشافها وهي قابعة بسلام في قاع البحر قرب مدينة العقبة بالأردن، التي تسعى لتكوين أول متحف عسكري تحت الماء في المملكة وتعزيز الحياة البحرية بالمنطقة.

وتأمل سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، المسؤولة عن تشجيع الأعمال والسياحة بالمدينة، أن يشجع وجود هذه الأشياء تحت الماء مزيدا من محبي الغوص على زيارة الموقع وكذلك تعزيز البيئة من خلال نشر مزيد من الأحياء البحرية بالمكان.

وحتى الآن، جرى إنزال 19 مركبة وآلية عسكرية في البحر بعد أسابيع من التخطيط وتحديد المواقع المناسبة لضمان أن العملية لن تضر بالحياة البحرية الطبيعية في المنطقة.

وتجثم بعض هذه القطع على أعماق متباينة، بعضها على عمق يتراوح بين 15 و20 مترا من سطح البحر، وبعضها على أعماق أكبر تصل إلى 20 و30 مترا.

ويعتبر المتحف أحدث إضافة لمواقع الغوص في المنطقة. فقاع البحر في العقبة تجثم فيها أيضا طائرة من طراز سي 130 هيركليز جرى إنزالها العام الماضي إضافة لدبابة وحطام سفينة غارقة في أواخر تسعينيات القرن العشرين.

والسياحة هي أحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية في المملكة الأردنية وتشكل نحو 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.