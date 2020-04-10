تعرف على أحدث إضافة إلى عائلة لوحات ركوب الأمواج.. لوحة كهربائية من دبي مارين

إليكم أحدث إضافة إلى عائلة لوحات ركوب الأمواج الحديثة.

هي تشبه اللوحات التقليدية، إلا أنها تختلف بعض الشيء، إنها لوحة تزلج على المياه بمحرك كهربائي.

من خلال هذه الجولة التي قامت بها "يورونيوز" إلى دبي مارين في دولة الإمارات العربية المتحدة سيقوم دانيال من "إبيزا فويلز" بكلِ ما يلزم لإخبارنا عن كيفية استخدام هذه اللوحة.

ومن المتوقع أن تنال "لوحة هيدروفيل" إعجاب عشاق رياضة الطفو فوق الأمواج.

"إيفويلز" لا تحتاج إلى الأمواج لتنطلق. وأكثر ما يجعلها مختلفة هو جناح "الهيدروفيل" الموجود في الأسفل، لديها تصميم يرفعك عن مستوى المياه ويعطيكَ هذا الشعور وكأنك تحلق. أيضا هي مزودة بمروحة من الجهة الخلفية. إضافة إلى زناد يسمح لك بقيادة اللوحة والتحكم بها.

وبمجرد أن تضغط على الزناد يسمح لكَ بالانزلاقِ على سطحِ الماء بسرعة تصل إلى خمسة وأربعين كم في الساعة.

وكلما ارتفعت السرعة، عليكَ الانتباه وأن تتقدم بكل ثقلك إلى الأمام.

تفاصيل أكثر تجدونها في الفيديو المرفق.