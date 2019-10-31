تركيا تندد بمشروع قانون فرنسي حول الحجاب

نددت تركيا الخميس بمشروع قانون أقره مجلس الشيوخ الفرنسي يحظر على المسلمات ارتداء الحجاب خلال النزهات المدرسية.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن هذا القرار "هو المثال الأخير عن القرارات التمييزية، وعن مقاربة الهدف منها تهميش المسلمين".

إلا أن برونو روتايو، رئيس مجموعة حزب "الجمهوريين" اليميني في مجلس الشيوخ الذي كان وراء اقتراح مشروع القانون الحجاب، رفض الموقف التركي واعتبره "غير مقبول".

وقال روتايو "أطلب من (وزير الخارجية) جان ايف لودريان تقديم احتجاج شديد اللهجة الى نظيره التركي بشأن هذا التدخل في الشؤون الفرنسية".

وتابع السناتور الفرنسي "إن فرنسا دولة تتمتع بسيادة. بأي حق تتدخل تركيا بموضوع يخص الشعب الفرنسي وحده مع ممثليه؟ خاصة أن النظام الاسلامي لرجب طيب اردوغان (الرئيس التركي) ليس في موقع يسمح له بإعطاء دروس في مجال العلمانية".

وجرى نقاش حاد الثلاثاء حول اقتراح القانون هذا بشأن حظر ارتداء الحجاب على أهالي التلامذة الذين يرافقون ابناءهم في نزهات مدرسية. حيث صرح روتايو في برنامج تلفزيوني. الحجاب ليس مجرد قطعة قماش بل هو إشارة على التحيز الجنسي. إنها علامة على خضوع المرأة للرجل ولا أريد أن تخضع الشابات الفرنسيات لهذا.

وجاء أيضا في بيان الخارجية التركية "كان من المفيد أكثر لو تم اتخاذ قرارات لمحاربة الإسلاموفوبيا"، معتبرا ان القانون الذي أقر في مجلس الشيوخ "ينتهك أحد الحقوق الاساسية البديهية".

وتبقى فرص إقرار النص ضئيلة في الجمعية الوطنية حيث الأكثرية بيد الرئيس ايمانويل ماكرون.

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