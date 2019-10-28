اتهام باحثان فرنسيان موقوفان في إيران "بالتآمر ضد الأمن القومي"

يواجه باحثان فرنسيان محتجزان في إيران منذ أربعة أشهر، تهمة التآمر والتجسس، وفق ما أعلن محاميهما في تقرير صدر الاثنين.

وتم توقيف رولان مارشال الباحث في جامعة العلوم السياسية في باريس، في حزيران/يونيو مع فاريبا عاد أخاه، الباحثة في نفس الجامعة.

وأدانت الجامعة التهم التي وجهت للباحثين كما طالبت الحكومة الفرنسية بالتدخل الفوري.

ونقلت وكالة إسنا شبه الرسمية للأنباء عن المحامي سعيد دهقان قوله إن مارشال جاء إلى إيران لزيارة عاد أخاه واتهم ب"التآمر ضد الأمن القومي".

غير أن المحامي قال إنه لا يزال يجهل أسباب التهم.

وقال دهقان "حتى هذه اللحظة، لم تُذكر أسباب الاتهامات التي سيقت ضد موكلي والتي بحسب المادة 32 من الدستور يتعين أن تُذكر إلى جانب التهم".

وأضاف "يبدو أن السيد مارشال تم اعتقاله لصداقته بالسيدة عاد أخاه".

وقال المحامي إن القضيتين لا تزالان لدى الادعاء ولم ترسلا للمحكمة.

وقال دهقان "لا زلنا نتفاوض مع السلطات القضائية ونأمل إزالة سوء الفهم في هذا الإطار، فحتى الآن لم يعط أي سبب للاتهامات المساقة".

دانت الحكومة الفرنسية احتجاز مارشال، عالم الاجتماع الذي تركز أبحاثه على الحروب الأهلية في إفريقيا.

وقال وزارة الخارجية في 16 تشرين الأول/أكتوبر ""نأمل أن تكون السلطات الإيرانية شفافة في هذا الشأن وأن تتصرف دون تأخير لإنهاء هذا الوضع غير المقبول".

في 16 تموز/يوليو، أقر المتحدث باسم السلطات القضائية غلام حسين اسماعيلي بتوقيف عالمة الأنثروبولوجيا الإيرانية الفرنسية، فاريبا عاد أخاه.

وقال اصدقاؤها وزملاؤها في فرنسا إنها اتهمت بالتجسس.

علما بأن السلطات الإيرانية لا تعترف بازدواجية الجنسية وتعتبر فاريبا عاد أخاه مواطنة إيرانية خاضعة لقوانين البلد، كما نددت في 4 تشرين الأول/أكتوبر بما اعتبرته "تدخلاً غير مقبول" من جانب وزارة الخارجية الفرنسية عندما طلبت إتاحة زيارة قنصلية لها.

والباحثان ليسا الأكاديميين الوحيدين المحتجزين في إيران. إذ أكدت إيران في الأول من تشرين الأول/أكتوبر احتجاز عالم أنثروبوجيا آخر باسم كميل أحمدي والذي يحمل الجنسيتين البريطانية والإيرانية.

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