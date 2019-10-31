شاهد: حيوانات الراكون تجتاح مكتبة أمريكية

فوجيء العاملون في مكتبة خريجي جامعة أركنساس الأمريكية، بوجود حيوانات الراكون وهي تتجول بين أروقة الكتب. وقال أحد المدرسين في الجامعة إنه شاهد حيوانين للراكون على الأقل في الطابق الثالث للمبنى، بينما كان في انتظار أحد طلبته.

وقال أحد المسؤولين الإداريين إن عاملين في الإدارة تولوا الإمساك بالحيوانات بكل رفق، بمجرد أن أعلمهم طاقم المكتبة بوجودها. وقد تم إطلاق سراح حيوانات الراكون في الغابة ليلا.

ويبدو أن حيوانات الراكون لجأت إلى المكتبة الجامعية بحثا عن أرض أكثر علوا، بسبب الأمطار التي هطلت على منطقة أركنساس في الفترة الاخيرة.

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