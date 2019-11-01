شاهد: تركيا تسلم جنودا تابعين للنظام السوري بتنسيق روسي

سلمت تركيا أكثر من 18 جنديا تابعين للنظام السوري، كانوا احتجزوا شمال شرقي سوريا بداية الأسبوع الحالي، بحسب وزارة الدفاع التركية.

ولم تذكر الوزارة التركية الجهة التي سلمت إياها الجنود السوريين، ولكنها قالت إنها توصلت إلى تنفيذ عملية التسليم عن طريق التعاون مع السلطات الروسية.

وتاتي مبادرة أنقرة عشية بدء دوريات عسكرية تركية روسية مشتركة، قرب الحدود شمال شرقي سوريا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إن دوريات مشتركة لبلاده مع روسيا ستبدأ اليوم الجمعة، في عمق 7 كيلومترات داخل التراب السوري. وكانت الدوريات في البداية مخطط لها أن تصل إلى عمق 10 كيلومترات.

كذلك شوهدت عربات أمريكية مصفحة أمس الخميس قرب الحدود التركية السورية، في منطقة لم تشاهد فيها القوات الأمريكية منذ بداية الشهر الماضي، عندما أعلنت واشنطن انسحاب قواتها.

رتل لعربات عسكرية أمريكية شوهد على الحدود التركية السورية بتاريخ 2019/10/31 رويترز

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