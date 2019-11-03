نادي بايرن ميونيخ الألماني يعلن إقالة مدربه كوفاتش

أعلن الأحد نادي بايرن ميونيخ الألماني إقالة مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش، بعد يوم واحد فقط من هزيمته أمام إينتراخت فرانكفورت بخمسة لهدف في الدوري الألماني. وقال النادي البافاري عبر تويتر "بايرن ميونيخ يفترق عن نيكو كوفاتش"، مضيفا أن إنهاء مهام كوفاتش البالغ من العمر 48 عاما من على العارضة الفنية للنادي جاء بعد "اتفاق متبادل".

وأكد كارل باينز هاينس رومنيجه رئيس بايرن "أداء فريقنا في الأسابيع الأخيرة والنتائج أظهرت لنا أن هناك حاجة للعمل". وأضاف هاينس رومنيجه "حتى إشعار آخر، سيتولى المدرب المساعد هانز فليك تدريب النادي للتحضير للمباريات الهامة ضد أولمبياكوس بيريوس في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء وضد بوروسيا دورتموند يوم السبت المقبل".

ومع اختتام مباريات المرحلة العاشرة، يحتل بايرن المركز الرابع في الترتيب برصيد 18 نقطة، بفارق الأهداف عن لايبزيغ الثالث وفرايبورغ الخامس، وبفارق أربع نقاط خلف بوروسيا مونشنغلادباخ المتصدر.