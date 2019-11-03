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لبنان

شاهد: من الجزائر إلى العراق ومن السودان إلى لبنان.. الثورة أنثى والثائرات هن الجميلات

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بقلم:  يورونيوز 
مسيرة نسوية بالعاصمة بيروت تزامنا مع الاحتجاجات الشعبية في لبنان. 03/11/2019
مسيرة نسوية بالعاصمة بيروت تزامنا مع الاحتجاجات الشعبية في لبنان. 03/11/2019 -
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رويترز
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على وقع الاحتجاجات المتواصلة التي يشهدها لبنان منذ السابع عشر من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، والمطالبة بعدالة اجتماعية ومحاربة شاملة للفساد حتى وصلت في مطالبها إلى إسقاط الطائفية والنظام، خرجت اللبنانيات الأحد في مسيرة نسوية رفعت شعارات أن الثورة أنثى، والثورة مؤنث، والأنثى أخت الرجال، وشددت المسيرة على أن حقوق النساء في لبنان لا تقل أهمية عن الإصلاحات الاقتصادية والتغيير الحكومي.

المشهد تكرر في السودان وما يزال في كل من الجزائر والعراق.. المرأة حاضرة في كل الميادين والساحات على الدوام، ومع الاعتذار للشاعر الكبير محمود درويش.. "فالثائرات هن الجميلات" مثل أغاني الفرح وكالورد في ساحة المعركة.