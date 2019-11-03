شاهد: من الجزائر إلى العراق ومن السودان إلى لبنان.. الثورة أنثى والثائرات هن الجميلات

على وقع الاحتجاجات المتواصلة التي يشهدها لبنان منذ السابع عشر من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، والمطالبة بعدالة اجتماعية ومحاربة شاملة للفساد حتى وصلت في مطالبها إلى إسقاط الطائفية والنظام، خرجت اللبنانيات الأحد في مسيرة نسوية رفعت شعارات أن الثورة أنثى، والثورة مؤنث، والأنثى أخت الرجال، وشددت المسيرة على أن حقوق النساء في لبنان لا تقل أهمية عن الإصلاحات الاقتصادية والتغيير الحكومي.

المشهد تكرر في السودان وما يزال في كل من الجزائر والعراق.. المرأة حاضرة في كل الميادين والساحات على الدوام، ومع الاعتذار للشاعر الكبير محمود درويش.. "فالثائرات هن الجميلات" مثل أغاني الفرح وكالورد في ساحة المعركة.