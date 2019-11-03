شاهد: آلاف المتظاهرين يتحدون سلطات هونغ كونغ وصدامات مع الشرطة

استخدمت الشرطة في هونغ كونغ الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه السبت ضد آلاف المتظاهرين المدافعين عن الديمقراطية الذين خرجوا إلى الشوارع في تحدٍ للسلطات عبر مسيرة جديدة غير مرخّص لها بعدما تعهّدت بكين تشديد قبضتها على المدينة. وتحوّلت الأحياء التجارية في الجزيرة الرئيسية إلى ساحة حرب حيث اشتبك متظاهرون ارتدوا ملابس سوداء وأقنعة، رغم حظرها مؤخّراً من قبل السلطات، مع شرطة مكافحة الشغب لساعات.
وألقى بعض المتظاهرين المتشددين الحجارة والقنابل الحارقة على الشرطة وقاموا بأعمال تخريبية استهدفت عدة محطات قطارات سريعة ومقار ومتاجر تعد موالية للصين بينها مكتب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الذي تم تحطيم نوافذها. وردّت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع واستخدمت شاحنات مزودة خراطيم مياه لتفريق المتظاهرين بينما أوقفت العشرات.
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