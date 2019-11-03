ترامب يهدد بحجب مساعدات الطوارئ عن كاليفورنيا التي تشهد حرائق هائلة

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجدداً الأحد بحجب المساعدات الفدرالية عن كاليفورنيا بعدما انتقد حاكمها الديمقراطي سياسات الرئيس البيئية. وخلال الأسبوعين الماضيين اجتاحت الحرائق نحو 40 ألف هكتار من أراضي الولاية، وواصل رجال الإطفاء الأحد مكافحة ما أطلق عليه إسم "ماريا فاير" على بعد نحو 60 ميلا شمال غرب لوس اأجلس.

وفي تكرار لهجومه على الولاية العام الماضي عندما أدت الحرائق شمال كاليفورنيا إلى مقتل 86 شخصا، ألقى ترامب باللوم على حاكم الولاية غافن نيوسم وقال إن "أداءه في إدارة الغابات كان سيئا للغاية".

وكتب على تويتر "في كل عام مع اندلاع الحرائق واحتراق كاليفورنيا، يتكرر الأمر نفسه، وبعد ذلك يأتي الى الحكومة الفدرالية لطلب المساعدة المالية. لن نعطيه المزيد. حسّن أداءك أيها الحاكم".

..Every year, as the fire’s rage & California burns, it is the same thing-and then he comes to the Federal Government for $$$ help. No more. Get your act together Governor. You don’t see close to the level of burn in other states...But our teams are working well together in..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 3, 2019

وفي مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز هذا الأسبوع، أشار نيوسم إلى تصريحات ترامب المشككة في التغير المناخي، والغائه الحمايات البيئية.

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وقال "نحن نشن حرباً ضد أكثر الحرائق تدميرا في تاريخ ولايتنا، وترامب يشن هجوما شاملاً ضد علاج" هذه الحرائق. وشكك الرئيس في مناسبات عدة بدقة الإجماع العلمي على أن النشاطات البشرية تتسبب في التغيرات المناخية، وخصوصا الجفاف الذي أسهم في حرائق كاليفورنيا.

وفي 18 أيلول/سبتمبر، قررت إدارته إلغاء سلطة كاليفورنيا في تحديد معاييرها الخاصة بالتلوث الذي تتسبب به السيارات. وانتقد نيوسم ما وصفه بازدواجية الإدارة الجمهورية في التعامل مع الكوارث.

وقال "الليلة الماضية وافقوا على سبع منح طارئة إضافية في وقت قياسي .. ولكن الغريب أنه (ترامب) يفعل كل ما هو صواب للاستجابة لهذه الكوارث، وكل ما هو خاطئ في معالجة ما يحدث للتسبب بها".