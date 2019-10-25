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الولايات المتحدة الأمريكية

شاهد: حرائق عنيفة تجتاح كاليفورنيا وإجلاء نحو 50 ألف شخص

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بقلم:  يورونيوز مع فرانس برس
حرائق عنيفة تجتاح لوس أنجلس
حرائق عنيفة تجتاح لوس أنجلس -
حقوق النشر
رويترز
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أصدرت سلطات ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة أوامر إجلاء لحوالي 50 ألف شخص في شمال لوس أنجليس بسبب الحرائق العنيفة التي تجتاح بعض المناطق بحسب ما أعلن مسؤولون في فريق الإطفاء. وغطّت ألسنة اللهب خلال بضع ساعات نحو ألفي هكتار من الغابات وباتت تشكّل تهديدًا للمنازل بالقرب من بلدة سانتا كلاريتا، على بُعد 65 كم شمال لوس أنجليس بغرب الولايات المتحدة.

واندلعت الحرائق العنيفة الخميس في مناطق مختلفة من ولاية كاليفورنيا، في شمالها كما في جنوبها، حيث اجتاحت الحرائق آلاف الهكتارات من الأراضي.

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كما أصدر قائد شرطة مقاطعة سونوما أوامر لإجلاء مدينة جيسرفيل التي يسكنها نحو 900 شخص، في حين لا يزال التحذير بضرورة الإجلاء ساريا لبلدة هيلدسبرج بشمال الولاية، وفق ما ذكرت "فرانس برس". وأظهرت لقطات وصور على مواقع التواصل الاجتماعي أسطح المنازل المدمرة بسبب الحرائق.