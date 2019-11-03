"إير بي ان بي" تحظر تأجير "بيوت الحفلات" بعد حادث الهالوين

قررت شركة "إير بي ان بي" لتأجير المنازل والشقق عبر الإنترنت حظر عرض "منازل الحفلات" وذلك بعد مقتل خمسة أشخاص في حفل بمنزل مستأجر في كاليفورنيا في عيد الهالوين.

واندلع إطلاق للنار في الحفل الذي أقامه مستأجرون وحضره أكثر من 100 شخص يوم الخميس الماضي وأعلنت الشرطة أنها تحقق في دوافعه وأسبابه.

وقال بريان تشيسكي، الرئيس التنفيذي لإير بي ان بي، إن الشركة ستعمل على منع تأجير ما وصفه "حفلات المنازل" كما ستعمل على تعقب والتخلص من "السلوكيات المسيئة للضيوف والمضيفين".

وأضاف تشيسكي في سلسلة من التغريدات على موقع تويتر أن خطة موقعه ستتضمن نظاماً لمسح والتعرف على "الحجوزات عالية المخاطر".

First, we are expanding manual screening of high-risk reservations flagged by our risk detection technology. — Brian Chesky (@bchesky) November 2, 2019

وسيشكل الموقع فريقاَ خاصاَ للتعامل مع مثل تلك الحجوزات وسيتخذ إجراءات فورية لمعاقبة من يخرقون شروطه وأحكامه كإزالة عقاراتهم من الموقع، بحسب وصف تشيسكي.

Third, we are taking immediate action against users who violate these enhanced guest policies, including removal. — Brian Chesky (@bchesky) November 2, 2019

وعلى الرغم من عدم سماح مالك المنزل بإقامة الحفلات به، إلا أن المستأجرين قالوا إنهم يبحثون عن منزل كبير يصلح لإقامة عدد ضخم من مرضى الربو الهاربين من جحيم حرائق الغابات المشتعلة في شمال كاليفورنيا.

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