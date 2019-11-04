مقتل 5 أشخاص على الأقل بإطلاق نار على محتجين في بغداد

نقلت وكالة رويترز عن شهود عيان قولهم، إن 5 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم اليوم الإثنين بعد أن أقدمت قوات الأمن على استخدام الرصاص الحي تجاه المتظاهرين في العاصمة العراقية بغداد.

وأظهر تقرير لرويترز قوات الأمن تطلق النار على محتج فترديه قتيلا. وقال مصور لرويترز إنه شاهد مقتل ما لا يقل عن أربعة آخرين.

هذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها الرصاص الحي في العاصمة منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر، مع استئناف الموجة الثانية من الاحتجاجات التي انطلقت مطلع الشهر نفسه وأسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 250 شخصاً.

هذا ورد المحتجون اليوم الإثنين على دعوة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي المطالبة بـ"العودة إلى الحياة الطبيعية" بمزيد من العصيان المدني بعد ليلة عنف دامية خلفت أربعة قتلى من المتظاهرين أمام القنصلية الإيرانية في كربلاء بجنوب بغداد.

واندلعت ليل أمس الأحد أعمال عنف في كربلاء المقدسة لدى الشيعة، عندما حاول متظاهرون حرق مبنى القنصلية، ورفعوا الأعلام العراقية على الجدار الخرساني الذي يحيط بالمبنى القنصلي، فيما ألقى آخرون أمام أنظار قوات الشرطة الحجارة على المبنى.

وأطلقت قوات الأمن العراقية المسؤولة عن حماية المبنى الرصاص الحي تجاه المتظاهرين، ما أدى الى مقتل أربعة منهم، وفقا لكوادر الطب العدلي في المدينة الواقعة على بعد مئة كيلومتر إلى جنوب بغداد.

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