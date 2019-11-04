مقتل ثلاثة متظاهرين بالرصاص أمام القنصلة الإيرانية في كربلاء

قتل ثلاثة متظاهرين بالرصاص خلال أحتجاجات تخللها عنف وقعت ليلة الاحد الأثنين أمام مبنى القنصيلة الإيرانية في مدينة كربلاء جنوب بغداد، حسبما أعلنت مصادر طبية لوكالة فرانس برس .

وأطلقت قوات الأمن العراقية الرصاص الحي بإتجاه متظاهرين حاولوا أحراق مبنى قنصلية إيران التي يتهمها المحتجون بأنها خلف النظام السياسي العراقي "الفاسد" الذي يطالبون بـ"إسقاطه".

وقام المتظاهرون بتسلق الحواجز الخرسانية المحيطة بالمبنى وإزالة العلم الإيراني واستبدالة بالعلم العراقي.

كما أقدم المحتجون على حرق إطارات السيارات في محيط القنصلية، ما دفع قوات الأمن إلى إطلاق الأعيرة النارية في الهواء لتفريق المتظاهرين الذين ألقوا الحجارة وقنابل المولوتوف على جدران القنصلية.

وقام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعادة نشر مقاطع مصورة على صفحته على تويتر كانت قد نشرتها صفحة "إيران انترناشونال- عربي" للهجوم على القنصلية الإيرانية.

وشهدت الاحتجاجات التي انطلقت في الأول من تشرين الأول/أكتوبر الماضي أعمال عنف دامية أسفرت عن مقتل 257 شخصًا على الأقل، بحسب أرقام رسمية.

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