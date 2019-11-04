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الولايات المتحدة الأمريكية

ماكدونالدز تعزل رئيسها التنفيذي بسبب علاقة غرامية

 محادثة
بقلم:  يورونيوز 
Pexels de Pixabay
Pexels de Pixabay -
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https://pixabay.com/fr/photos/fries-fran%C3%A7ais-restauration-rapide-1851143/
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قال عملاق الوجبات السريعة ماكدونالدز يوم الأحد، إن الشركة اتخذت قرارا بعزل الرئيس التنفيذي ستيف إيستربروك بعد أن قام بخرق القوانين وقواعد السلوك الخاصة بسياسة الشركة.

وقالت شركة الوجبات السريعة العالمية في بيان صحفي أصدرته يوم ، إن مجلس إدارة الشركة اتخذ هذا القرار بعد أن تبين أن إيستربروك على علاقة غرامية مع إحدى الموظفات.

ولم تصدر ماكدونالدز والتي تمنع أن يقيم المدراء علاقات عاطفية مع موظفيهم المزيد من التفاصيل حول هذه الحادثة.

هذا وعلى الفور تم تعيين كريس كيمبزينسكي رئيسا تنفيذيا جديدا للشركة، خلفا لإيستربروك.

وأعلن إيستربروك في رسالة بعثها عبر البريد الإلكتروني إلى الموظفين، موافقته على القرار الذي اتخذته الشركة، بالرغم من أن هذه العلاقة تمت برضا الطرفين. وقال: "بالنظر إلى قيم الشركة، أتفق مع مجلس الإدارة على أن وقتي للرحيل قد حان".

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