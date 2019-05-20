ماكدونالدز يمنع بيع اللبن المخفوق والمثلجات بإدنبرة بسبب زيارة "عراب البريكست"

طلبت الشرطة البريطانية من مطاعم ماكدونالدز في إدنبرة حظر بيع اللبن المخفوق والآيس كريم مؤقتا خلال الزيارة التي يقوم بها نايجل فاراج إلى عاصمة إسكتلندا، وهذا كإجراء احترازي لمنع تعرض الزعيم السابق لحزب "يوكيب" الذي يعد أحد المدافعين عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وجاء قرار الشرطة بحظر اللبن والآيس كريم عقب تعرض شخصيات أخرى مثل تومي روبنسون وكارل بنيامين إلى الاعتداء بواسطة اللبن والآيس كريم من قبل محتجين ومناهضين لسياساتهم خلال تجمعاتهم.

ونشر أحد مطاعم ماكدونالدز في إدنبرة على أبوابه "بناء على طلبات الشرطة وعلى ضوء الأحداث الأخيرة، لن نبيع اللبن المخفوق والآيس كريم الليلة"، وقد تمت الإشارة إلى أن نايجل فاراج كان يعقد تجمعا شعبيا حاشدا غير بعيد عن المطعم حيث التقى بأنصاره بالقرب من بورصة حاشد في بورصة إدنبرة يوم الجمعة.

وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من الحوادث التي تنطوي على استخدام مواد اللبن والآيس كريم لمهاجمة شخصيات يمينية متطرفة مثل الزعيم السابق لرابطة الدفاع الإنجليزية تومي روبنسون ومرشح حزب "يوكيب" كارل بنيامين.

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