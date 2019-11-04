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شاهد: مئات المتظاهرين العراقيين يخيمون ليلاً وسط بغداد

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شاهد: مئات المتظاهرين العراقيين يخيمون ليلاً وسط بغداد

قضى مئات المتظاهرين المناهضين للحكومة العراقية ليلة في وسط بغداد يوم الإثنين (4 تشرين الثاني/نوفمبر). وتأتي هذه الليلة كتحد لنداء رئيس الوزراء لإنهاء الاحتجاجات، والتي يقول إنها تكلف الاقتصاد العراقي مليارات الدولارات وتعطل الحياة يومياً. وعطلت الاحتجاجات ما يقارب عامين من الاستقرار النسبي في العراق منذ أن بدأت في الأول من تشرين الأول/أكتوبر.وبالرغم من ثروة البلاد النفطية، يعيش كثير من العراقيين تحت خط الفقر ويعاني العديد من محدودية فرص الحصول على المياه النظيفة والكهرباء والرعاية الصحية والتعليم. وناشد عادل عبد المهدي، رئيس الوزراء المتظاهرين ليلة الأحد (3 تشرين الثاني/نوفمبر) تعليق حركتهم التي قال إنها حققت أهدافها وأضرت بالاقتصاد.

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