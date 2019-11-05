مسؤول: الكويت نقلت رسائل من طهران إلى الرياض والمنامة

قال نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجارالله، اليوم، الثلاثاء، إن الكويت نقلت رسائل من إيران إلى المملكة العربية السعودية والبحرين تتعلق بالوضع في الخليج العربي، وأضاف الجارالله أنه لا ردود من الدولتين المذكورتين حتى الساعة.

من جانبها أعلنت طهران رسميا أنها بعثت غلى دول الجوار في الخليج مشروعها الإقليمي، المتعلق بالأمن والتعاون الذي قدمته خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي في مقر الأمم المتحدة.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قالت الشهر الماضي إن إيران جاهزة للبدء بمحادثات مع "المنافس" الإقليمي، المملكة العربية السعودية، مع أو من دون وساطة.

واتهمت الرياض، المشتبكة مع إيران في عدّة حروب بالوكالة في المنطقة، طهران بالوقوف وراء الهجمات على منشآتها النفطية التابعة لشركة أرامكو في الرابع عشر من أيلول.

وقالت المملكة إنها تفضل الحل الدبلوماسي على الحل العسكري، ولكن وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، قال إن المملكة تدرس جميع الخيارات للرد، بما فيها الخيار العسكري.

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