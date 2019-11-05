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شاهد: ماكرون وشي جين بينغ يتذوقان النبيذ الفرنسي في معرض شنغهاي التجاري

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى معرض الاستيراد الدولي في شنغهاي يوم الثلاثاء مع الرئيس الصيني شي جين بينغ. وجاءت زيارة ماكرون للصين لتخفيف بعض التوترات التي تؤثر سلباً على التجارة العالمية، حيث طالب الاتحاد الأوروبي الصين بفتح أسواقها بشكل أكبر فيما تشتبك الولايات المتحدة والصين حول التعريفات في معركة مريرة. وتذوق الاثنان الطعام الفرنسي والنبيذ الذي أعده رئيس الطهاة خصيصاً - بعد إعلان ماكرون يوم الإثنين توصل الاتحاد الأوروبي والصين إلى اتفاق بشأن الحماية المتبادلة للمواد الغذائية والكحول.

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