طعن 3 سياح إسبان ومرشد سياحي وعنصر أمن في جرش بالأردن

تعرض 3 سياح من جنسية إسبانية ومرشد سياحي وعنصر أمن إلى عمليات طعن بالسلاح الأبيض في منطقة جرش الأثرية في الأردن.

وقالت الشرطة الأردنية إنها اعتقلت رجلا فيما يتعلق بالواقعة.

وقال متحدث باسم مديرية الأمن العام في بيان "أقدم شخص ظهر اليوم في محافظة جرش (51 كلم شمال عمان) بالاعتداء بواسطة سكين على عدد من السياح ودليل سياحي وضابط صف من مديرية الامن العام عند محاولة القبض عليه". وتمّ إلقاء القبض عليه لاحقا، بحسب المصدر.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدر أمني أن الضحايا من السياح هم ثلاث نساء إسبانيات وتم نقلهن إلى المستشفى. وقال مصدر في الدفاع المدني إن إصاباتهن طفيفة.

وجرش مشهورة بآثارها الرومانية.

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