تحيي مدينة لويس البريطانية سنوياً ذكرى الكشف عن "مؤامرة البارود" التي خطط لها جاي فوكس لتفجير البرلمان البريطاني عام 1605، وذكرى شهداء البروتستانت السبعة عشر، وتحيي بريطانيا هذه الذكرى بتقليد يتم فيه إطلاق الألعاب النارية وإشعال النيران وإحراق مجسمات.
هذا العام في لويس كان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مصدر إلهام للمشاركين في العروض، حيث تم صنع مجسم ضخم له وهو يركب قطار "بريكست" إضافة إلى مجسم آخر يصور زعيم مجلس العموم البريطاني.
الاحتفال الذي شهدته المدينة الثلاثاء 5 تشرين الثاني/ نوفمبر شهد وجود مجسمات لشخصيات أخرى كنبتون إله البحر الروماني، والبابا.
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