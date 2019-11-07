فيديو: طعن اثنين من مشجعي سيلتيك قبيل مباراته ضد لاتسيو في روما

تعرض مشجعان من أنصارغلاسغو سيلتيك الإسكتلندي للطعن خلال اشتباكات مع أنصار فريق لاتسيو الإيطالي قبيل مباراة تجمع الفريقين في إطار منافسات الدوري الأوروبي، حيث من المقرر أن يلعب سيلتيك ولاتسيو في ملعب روما الأولمبي مساء الخميس.

الحادث وقع خارج حانة يتجمع فيها مناصرو سيلتيك، وبحسب الشرطة الإيطالية فإن المصابين نقلا إلى المشفى لتلقي العلاج.

أول لقاء بين الفريقين في 24 تشرين الأول/ أكتوبر أسفر عن فوز سيلتيك على نظيره الإيطالي بنتيجة هدفين لهدف في غلاسغو، وأسفر كذلك في الوقت نفسه عن توجيه الاتهام للفريقين من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بسبب سلوك المشجعين، حيث تم رفع لافتات محظورة من قبل الطرفين، كما هتف مشجعو سيلتيك بهتافات محظورة.

وقبل المباراة الثانية أصدر سيلتيك إرشادات إلى نحو 8 آلاف مشجع في طريقهم إلى روما، منها البقاء بعيداً عن دائرة الضوء ما أمكن وعدم ارتداء ألوان النادي أثناء التجول في المدينة.

وسيتم النظر بالمخالفات التي ارتكبها مشجعو الفريقين في الحادي والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر في اجتماع لهيئة الرقابة والأخلاقيات والتأديب في اليويفا.

للمزيد على يورونيوز:

شاهد: ماذا قال والد المشتبه به في هجوم جرش بعد الحادث؟

قتل طعناً في مطعم للوجبات السريعة بسبب شجار على شطيرة دجاج

5 جرحى في هجوم مانشستر والشرطة البريطانية تحيل الملف إلى أجهزة مكافحة الإرهاب