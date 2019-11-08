الاتحاد الأسترالي لكرة القدم يُساوي في أجور لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني

أعلن إتحاد كرة القدم الأسترالي الأربعاء توحيد أجور لاعبات المنتخب الوطني الأسترالي لكرة قدم السيدات مع أجور نظرائهم الرجال بما في ذلك العائدات التجارية. هذا القرار التاريخي في مجال كرة القدم يعد الأول من نوعه على مستوى العالم.

هذا وكان لاعبو المنتخب الوطني رجال الملقب بـ "سوكيروس" يتقاضون راتبا أعلى بكثير من لاعبات المنتخب الوطني سيدات الملقب بـ "ماتيلداس"، وكان الإختلاف ما بين الجنسين يشمل كذلك الإيرادات التجارية.

وبموجب هذه الإتفاقية الجماعية الجديدة يحصل "سوكيروس" و"ماتيلداس" على حصة متساوية تبلغ 24 في المئاة من إجمالي الإيرادات المتفق عليها من الفريق الوطني، بزيادة قدرها 1 في المائة كل عام وعلى مدى أربع سنوات.

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وظل التباين في الأجور بين لاعبي كرة القدم المحترفين من الرجال والنساء في دائرة الضوء منذ أن رفع الفريق النسائي الأمريكي دعوى قضائية ضد هيئة الإدارة الأمريكية لكرة القدم في مارس/ آذار المنصرم بدعوى التمييز بين الجنسين في الأجور وظروف العمل.

كما أطلق ماتيلداس حملة للضغط على الإتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، الحاكم لعبة كرة القدم لتقديم جوائز مالية متساوية في كأس العالم قبل بطولة العالم للسيدات التي جرت في فرنسا في وقت سابق من هذا العام.