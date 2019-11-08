شاهد: ثوران بركان جبل بوبوكاتبتبيل أعلى جبال المكسيك

ثار بركان بوبوكاتبتبيل في المكسيك على مدى يومي الأربعاء والخميس 6، 7 تشرين الثاني/ نوفمبر، مكوناً عموداً هائلاً من الدخان والرماد بارتفاع وصل إلى كيلومترين.

وتم تسجيل ثوران البركان يوم الأربعاء الساعة 20:33 مساءً بالتوقيت المحلي (0200 بتوقيت جرينتش)، ليعود وينفجر مرة أخرى بعد أكثر من 24 ساعة، أي مساء الخميس، وسجل ثوران ثالث بعد منتصف ليل الخميس.

ويبلغ ارتفاع بركان بوبوكاتبتبيل 5426 مترًا وهو ثاني أعلى جبل في المكسيك وخامس أعلى جبل في أمريكا الشمالية.

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