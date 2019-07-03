غضب الطبيعة في إيطاليا... مقتل سائح في ثوران بركان على جزيرة سترومبولي

غضب الطبيعة في إيطاليا يسفر عن سقوط ضحية واحدة على الأقل.

ثار بركان على جزيرة سترومبولي الإيطالية يوم الأربعاء وقذف رمادا إلى ارتفاع كبير في السماء وغطى المقصد السياحي الشهير بالدخان، وقال مسؤولون محليون إنه تسبب في مقتل شخص.

وقال مسؤول في أجهزة الإنقاذ إن من المعتقد أن الشخص القتيل سائح وإنه لقي حتفه جراء سقوط صخور عليه. وأضاف أن شخصا ثانيا أصيب.

وأدت ثورة البركان إلى اندلاع حرائق في الجانب الغربي من الجزيرة الصغيرة الواقعة بالبحر المتوسط شمالي صقلية. وتم استدعاء فرق إطفاء من أماكن قريبة وتساعد طائرة إطفاء في جهود إخماد الحرائق.

ثوران بركان في جزيرة سترمبولي الإيطالية رويترز

وكثيرا ما يتسلق السياح إلى قمة الجبل البركاني على ارتفاع 924 مترا من أجل النظر إلى الفوهة بينما ينفث البركان من حين لآخر دفعات صغيرة من الصخور الذائبة في السماء. ولم يتضح ما إذا كان هناك أحد عند الفوهة عندما ثار البركان.

وبحسب موقع (جيولوجي.كوم) الإلكتروني فإن بركان سترومبولي من أنشط البراكين في العالم ويثور بشكل شبه مستمر منذ عام 1932.

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