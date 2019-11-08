انسحاب جديد للقوات شرقي أوكرانيا يوم غد تمهيداً لعقد قمّة للسلام

أعلنت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، في بيان أصدرته، اليوم الجمعة، أن عمليات سحب القوات في منطقة دونباس شرق أوكرانيا ستبدأ في الساعة العاشرة من صباح يوم غدٍ، في خطوة من شأنه أن تفتح الطريق أمام عقد قمة للسلام مع روسيا.

وكانت أوكرانيا والمتمردون الانفصاليون الذين تدعمهم روسيا، اتفقوا على الانسحاب التدريجي للقوات كإجراء لبناء الثقة الأمر الذي من شأنه أن يمهد الطريق لعقد قمة رباعية بين أوكرانيا وروسيا وفرنسا وألمانيا حول النزاع بشأن دونباس.

ونقلت "رويترز" عن حكومة كييف أن الانسحاب من منطقة بيتريفسك التي من المقرر إجراؤها يوم السبت، سيعني أن أوكرانيا قد استوفت جميع الشروط اللازمة من جانبها لعقد مثل هذه القمة المذكورة.

وأكد وزير الخارجية الأوكراني فاديم بريستايكو خلال الأسبوع الجاري أن الانسحاب المذكور يشكل "الشرط المسبق الأخير لتنظيم القمة الرباعية" بين الرئيسين الأوكراني والروسي بوساطة من فرنسا وألمانيا.

ويأمل وزير الخارجية في أن تعقد القمة بين فولوديمير زيلينسكي وفلاديمير بوتين وإيمانويل ماكرون وأنغيلا ميركل في تشرين الثاني/نوفمبر في باريس. وسيكون هذا الاجتماع الأول على هذا المستوى منذ 2016.

ومنذ أن توليه الرئاسة في أوكرانيا في شهر أيار/مايو الماضي، يسعى زيلينسكي إلى احياء عملية السلام لإنهاء النزاع الانفصالي المستمر منذ خمسة أعوام شرقي بلاده الذي أدى إلى مقتل نحو 13 الف شخص، غير أن تلك الجهود تعثرت بعد اخفاق القوات الأوكرانية والانفصاليين مرارا في الانسحاب من خطوط الجبهة بسبب تبادل اطلاق النار، وفي حين أن أوكرانيا والدول الغربية الداعمة لها تتهم روسيا بادخال الجنود والأسلحة عبر الحدود لتصعيد النزاع، إلاّ أن موسكو ما برحت تنفي تلك المزاعم.

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