زيلينسكي يرفض عرض بوتين منح الجوازات الروسية للأوكرانيين ويصفه بالدكتاتور

قال الرئيس الأوكراني المنتخب فولوديمير زيلينسكي إن على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ألا يتوقع أن يستجيب الكثير من الأوكرانيين لعرضه بمنحهم جوازات سفر روسية فيما عرض في ذات الوقت الجنسية الأوكرانية على الروس.

وقال بوتين يوم السبت إن موسكو تبحث تسهيل إجراءات منح جوازات سفر روسية لأي مواطن أوكراني في خطوة يرجح أن تغضب سياسيين في البلاد التي تخوض حربا مع انفصاليين مواليين لموسكو منذ 2014.

وقال زيلينسكي على فيسبوك "الفرق في أوكرانيا تحديدا هو أننا لدينا في الحقيقة حرية تعبير في بلادنا ووسائل إعلام حرة وإنترنت".

وأضاف "سنقدم الجنسية الأوكرانية لمن يمثلون كل الشعوب التي تعاني من الأنظمة الديكتاتورية والفاسدة. وبالدرجة الأولى الروس الذين يعانون اليوم على الأرجح أكثر من غيرهم".

وأدلى بوتين بالتصريحات بعد أيام من توقيعه مرسوما لتسهيل إجراءات الحصول على جواز سفر روسي للمقيمين في شرق أوكرانيا الخاضع لسيطرة الانفصاليين مما دفع كييف للدعوة لفرض المزيد من العقوبات الدولية على موسكو.

وأسفرت حرب مستمرة منذ خمس سنوات بين القوات الأوكرانية وتلك التي تدعمها روسيا عن مقتل 13 ألف شخص رغم توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في 2015.

وقال بوتين أيضا إنه يريد أن يعلم موقف زيلينسكي من الصراع في شرق أوكرانيا مشيرا إلى أن لديه انطباعا أنه لن يطبق بنود اتفاق سلام مبرم في مينسك في 2015 على الرغم من أن الأوكرانيين أرهقتهم الحرب.

وأكد زيلينسكي أنه مستعد لإجراء محادثات لكنه حذر روسيا من التحدث مع بلاده ومواطنيها "بلغة التهديدات والضغوط العسكرية والاقتصادية".

وقال "من جانبنا نحن مستعدون لمناقشة شروط جديدة للتعايش السلمي بين أوكرانيا وروسيا مع إدراك أن التطبيع الحقيقي لن يحدث إلا بعد الإنهاء التام للاحتلال لكل من دونباس والقرم".

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