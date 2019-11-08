شاهد: عربة عسكرية تركية تدهس متظاهرا سوريا وتقتله

قالت القوات الكردية والمرصد السوري لحقوق الإنسان إن متظاهرا سوريا قتل بعد أن دهسته سيارة عسكرية تركية خلال دورية تركية روسية مشتركة في شمال شرق سوريا الجمعة. وكان الرجل من بين مجموعة من السكان قاموا بمطاردة القافلة ورشقها بالحجارة لدى مرورها في القرية.
وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الرجل دهس في قرية سارماخ الواقعة بالقرب من حدود سوريا مع تركيا بواسطة مركبة عسكرية تركية دهسته خلال دورية في إطار إتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه موسكو. وأضاف المرصد أن المتظاهر توفي في المستشفى في بلدة ديريك بسبب نزيف داخلي وكسر في العظام.
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هذا وأظهرت مقاطع مصورة لوكالة الأنباء الكردية "أنها ANHA"، عشرات الأشخاص وهم يهاجمون قافلة عسكرية روسية تركية كانت تقوم بدورية في الجمعة في شمالي بلدة المعابدة. ويظهر في الفيديو أشخاص وهم يرشقون المركبات العسكرية بالحجارة فيما حاول البعض الصعود على إحدى العربات المدرعة وشخص آخر يضرب بمطرقة على العربة.
هذا وتقوم القوات التركية والروسية بدوريات مشتركة في شمال سوريا منذ الفاتح نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري بموجب اتفاق أجبر وحدات حماية الشعب الكردية والمسلحين المنضوين تحت مظلة قوات سوريا الديمقراطية على الابتعاد عن الحدود التركية.