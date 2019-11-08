لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox
عاجل

سوريا

شاهد: عربة عسكرية تركية تدهس متظاهرا سوريا وتقتله

 محادثة
بقلم:   رشيد سعيد قرني 
شاهد: عربة عسكرية تركية تدهس متظاهرا سوريا وتقتله
Euronews logo
حجم النص Aa Aa

قالت القوات الكردية والمرصد السوري لحقوق الإنسان إن متظاهرا سوريا قتل بعد أن دهسته سيارة عسكرية تركية خلال دورية تركية روسية مشتركة في شمال شرق سوريا الجمعة. وكان الرجل من بين مجموعة من السكان قاموا بمطاردة القافلة ورشقها بالحجارة لدى مرورها في القرية.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الرجل دهس في قرية سارماخ الواقعة بالقرب من حدود سوريا مع تركيا بواسطة مركبة عسكرية تركية دهسته خلال دورية في إطار إتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه موسكو. وأضاف المرصد أن المتظاهر توفي في المستشفى في بلدة ديريك بسبب نزيف داخلي وكسر في العظام.

اقرأ أيضا على يورونيوز:

هذا وتقوم القوات التركية والروسية بدوريات مشتركة في شمال سوريا منذ الفاتح نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري بموجب اتفاق أجبر وحدات حماية الشعب الكردية والمسلحين المنضوين تحت مظلة قوات سوريا الديمقراطية على الابتعاد عن الحدود التركية.

المصادر الإضافية • رويترز وأسوشيتد برس