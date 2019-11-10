روحاني يعلن اكتشاف مخزون نفطي ضخم في جنوب غرب إيران

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم، الأحد، اكتشاف حقل نفطي في جنوب غرب البلاد باحتياطي يقدّر بـ53 مليار برميل من النفط، ما يوازي ثلث الاحتياطات المثبتة حتى اليوم.

وتبلغ مساحة الحقل 2400 كيلومتر مربع، ويقع في محافظة خوزستان (جنوب غرب)، وفق ما قال روحاني في كلمة نقلها التلفزيون الإيراني. وتعتبر إيران الدولة الرابعة عالمياً من حيث احتياطي النفط والثانية من حيث احتياطي الغاز بحسب ما تقوله إدارة الطاقة الأميركية.

واستطاعت إيران إنتاج نحو 157 مليون برميل من الخام في كانون الثاني/يناير من العام 2018، بحسب المصدر نفسه.

وفرضت الولايات المتحدة الأميركية عقوبات جديدة على تجارة النفط الإيراني بعد انسحاب واشنطن من الاتفاقية النووية التي تمّ إبرامها في العام 2015 مع القوى العالمية.

أخبار أخرى عن إيران: